Беженец – это лицо, которое получило временное убежище. Такие лица могут трудиться на территории РФ и для этого они не должны оформлять разрешение на работу. Но предоставляется эта льгота только до того момента, как им будет утрачен статус беженца. Работодателю для приема на работу беженца не нужно будет оформлять разрешение на привлечение иностранных работников. Трудовая деятельность беженцев осуществляется по тем же правилам, что действуют и для российских граждан. То есть, принимаются они на работу в порядке, предусмотренном для приема граждан РФ. В статье рассмотрим прием на работу беженца в 2022 году.

Прием на работу беженца в 2022 году

В первую очередь работодатель должен получить от беженца определённый перечень документов. В этот перечень в обязательном порядке входит документ, удостоверяющий личность. Беженец в этом случае предъявляет удостоверение беженца. Выдается это удостоверение на срок не более трёх лет, с возможностью продлить его ещё на пол года. Оно выдается на тот срок, пока иностранец признается беженцем.

Если иностранец получил временное убежище, то для него в качестве документа, удостоверяющего личность, будет является свидетельство о предоставлении временного убежища в РФ. Это удостоверения выдается на срок до одного года.

Справка о том, что иностранцу предоставлено временное убежище не предусмотрена и в качестве документа, удостоверяющего личность, представлена быть не может. Национальный паспорт иностранца и другие его документы, удостоверяющие личность, хранятся в миграционной службе и поэтому работодателю представлены быть не могут (Читайте также статью ⇒ Прием на работу мигранта с патентом).

Беженцы из Украины

Беженцы, прибывшие из Украины, в нашей стране находятся как временно пребывающие лица. Позже они оформляют статус временного убежища (временного проживания), которое выдается на 1 год. Получив его, прибывшие из Украины могут получить статус беженца, дающий право на социальную поддержку со стороны российского государства, а также на возможность трудоустройства в РФ.

Статус беженца

Важно! Для того, чтобы официально подтвердить свой статус беженца, прибывшими гражданами оформляется удостоверение беженца. Это удостоверение позволяет пребывать в РФ, а также удостоверяет личность гражданина. Присваивается такой статус бессрочно, но его можно лишиться. В соответствии с законом «О беженцах» прибывшие в РФ лица, признанные беженцами должны каждые полтора года проходить переучет.

Даже если граждане, прибывшие из Украины не получили статус «беженец» или «временное убежище», они вправе трудоустроится, если у них есть патент. Если один из указанных статус у них оформлен, то дополнительных документов для трудоустройства не потребуется. Патент оформляется на 1 год в ГУВМ МВД в отделении по месту регистрации. Стоимость патента складывается из базовой стоимости, равной 1200 рублей, которая умножается на коэффициент-дефлятор и региональный коэффициент. Таким образом, стоимость патента будет различаться в зависимости от региона. Например, в Москве она составит 4200 рублей. При приеме на работу прибывшего из Украины гражданина, имеющего статус «временное убежище», оформление дополнительных документов не потребуется. Это связано с тем, что граждане, прибывшие из Украины относятся к безвизовым иностранцам.

Прием на работу беженца с Украины

Порядок трудоустройства украинских беженцев практически не отличается от приема граждан России. Исключение будет составлять перечень документов, в состав которых входят некоторые дополнительные документы. Иногда работодатели принимают на работу беженцев из Украины на сезонную работу, при которой предоставляется жилье и питание. Трудовое соглашение оформляется в письменном виде. Помимо основных условий в договоре также могут указываться и дополнительные условия. Для оформления потребуется предоставить определенный перечень документов:

Паспорт, либо другой, удостоверяющий личность документ;

Трудовую книжку;

СНИЛС (если его нет, работодатель должен его оформить);

Документы воинского учета;

Документы об образовании;

Справку об отсутствии судимости, уголовного преследования;

Справку об отсутствии административных наказаний за потребление наркотических или психотропных веществ без медназначения;

Миграционную карту;

Удостоверение беженца, иной документ для подтверждения статуса временного проживания.

Работа для граждан с Украины

Работа, которая предоставляется беженцам с Украины – это вахтовая работа, сезонная работа. В этом случае гражданам предоставляют проживание в общежитиях. Устроиться они могут на любую специальность или профессию, например, строителем, инженером, монтажником или т.д. Отдельное жилье в этом случае, как правило, не предоставляется, обычно это просто общежитие.

Алгоритм приема на работу беженца с Украины

Важно! Если кандидат, принимаемый на работу, имеет статус беженца, то он должен предоставить соответствующее удостоверение. Только если этот документ у него есть, на работу его можно принимать по правилам, действующим и для российских граждан.

После этого в обязательном порядке необходимо уведомить миграционную службу. Граждане Украины являются иностранными гражданами, а значит и требования по уведомлению одинаковы. Алгоритм действий при приеме на работу будет следующим:

Первым делом необходимо выяснить какой статус имеет иностранец. В зависимости от его статуса будет различаться и порядок приема на работу.

Запрос документов. Принимаемый на работу иностранец должен предоставить указанный выше перечень документов.

Заключение трудового договора. После того, как иностранец предоставит нужные документы, с ним можно заключить трудовой договор. После этого оформляется приказ на работу и вносится запись в трудовую книжку работника.

Уведомление о приеме иностранца на работу

После того, как будет заключен трудовой договор с иностранцем из Украины, об этом необходимо уведомить миграционную службу. После того, как трудовой договор с ним будет расторгнут, также необходимо направить уведомление в миграционную службу. И в первом и во втором случае сделать это нужно не позднее трех дней с момента заключения или расторжения договора. Форма уведомления утверждена Приказом ФМС России №147 от 28.06.2010. При заполнении форма можно пользоваться техническими средствами, аббревиатуры, сокращения, исправления не допускаются. Направить уведомление можно лично, по почте, либо в электронном виде в отдел ГУВМ МВД.

Прием граждан ДНР и ЛНР

Важно! Граждане из ДНР и ЛНР являются особой группой украинцев. При трудоустройстве они могут предъявить паспорт гражданина ДНР, либо ЛНР. В РФ эти паспорта признаются и они могут приниматься как удостоверения личности

При этом следует помнить, что признание этих паспортов будет действовать только до момента, пока ситуация не будет урегулирована. После этого такой паспорт не будет являться официальным документом, поэтому будет лучше, чтобы при трудоустройстве они предоставили украинские паспорта.